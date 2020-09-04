Разведданные Белоруссии о фальсификации данных об отравлении Навального находятся у ФСБ

Песков заявил, что не знает подробностей разговора Путина и Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 сентября сказал, что не будет комментировать заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных по отравлению Алексея Навального, потому как на данный момент не располагает информацией.

«Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии», - сказал Песков журналистам в пятницу.

Представитель Кремля заявил, что материалы белорусской разведки о фальсификации данных об отравлении Навального переданы ФСБ.

Он также отметил, что информация омских медиков о здоровье Навального была более открытой, чем предоставляемая их немецкими коллегами.

Пресс-секретарь подчеркнул, что следствие де-юре по делу об отравлении Навального будет открыто, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества, передает ТАСС.

Напомним, что Навальный был переведен из Омска в Берлин, где и по сей день находится под наблюдением врачей клиники Шарите. Несколько дней назад Германия заявила, что блогер был отравлен ядом серии «Новичок». О своих исследованиях ФРГ не сообщило Москве. 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбами был перехвачен разговор между Польшей и Германией, согласно которому информация об отравлении Навального является ложной.