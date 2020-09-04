Акция «Ленинградское здоровье»: В Ленобласти врачи за месяц осмотрели около 20 тысяч пациентов

67 мобильных комплексов в августе проводили диспансеризацию по всей Ленинградской области. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области подвели итоги первого месяца акции «Ленинградское здоровье». Весь август по региону колесили 67 мобильных медицинских комплексов, за это время на профилактический осмотр к врачам пришли более 19200 человек. Около 9700 ленинградцев прошли экспресс-тест на антитела к COVID-19, из них носителями антител оказались около 10%.

Программа посткоронавирусной диспансеризации «Ленинградское здоровье» была запущена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко. Главная цель акции — восполнить вынужденные простои плановой медицины, вызванные пандемией. За месяц мобильные бригады врачей побывали в 800 городах и селах Ленинградской области.

- Мы планируем продолжать нашу акцию «Ленинградское здоровье», в том числе проводить в ее рамках и тестирование на COVID-19. Мы увеличим количество тестирования, сейчас получаем еще около 15 тысяч экспресс-тестов, — рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. - Это большая выездная работа, она призвана провести профилактические осмотры у большого количества людей за ограниченный срок, посмотреть состояние здоровья ленинградцев после пандемии.

Как показали итоги первого месяца акции, больше половины людей, прошедших осмотр, здоровы. Примерно 40% пациентов, имеющих проблемы с самочувствием, страдают от болезней системы кровообращения. Еще у 13% участников осмотра выявлены болезни органов дыхания. Во время диспансеризации около 3,5 тысяч человек впервые узнали, что у них есть проблемы со здоровьем. Все они поставлены на учет и будут проходить лечение.

Из 67 мобильных комплексов, работающих в районах области, 39 автомобилей - это передвижные амбулатории. Еще 6 машин оборудованы как поликлиники на колесах, 16 автомобилей оснащены мобильными флюорографами, 6 - передвижными маммографами. В прошлом году Ленинградская область закупила 48 передвижных медицинских комплексов. На их приобретение было направлено 500 млн рублей, из них 285 млн рублей выделил областной бюджет.