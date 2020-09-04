ВЦИОМ: 13% россиян хотят, чтобы их дети жили в Москве

13% россиян хотят, чтобы их дети жили в столице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, хотели ли бы россияне, чтобы их дети жили в столице. Социальное исследование приурочено к празднованию Дню города Москвы.

Так, каждый седьмой россиянин сказал, что хотел бы, чтобы его ребенок жил в столице, а это 13%. Чаще всего такое мнение выражали жители Москвы или Санкт-Петербурга - 38%.

А вот каждый десятый считает, что его дети могли бы жить в Санкт-Петербурге. 19% опрошенных видят лучшими для жизни своих детей другие крупные города России. Есть и те, кто считает, что для комфортной жизни предпочтительнее были бы небольшие населенные пункты - 25%.

О том, чтобы дети жили в сельской местности мечтают 11% респондентов. 12% хотят, чтобы их отпрыски жили за границей.

По мнению многих опрошенных - 56%, в столице больше возможностей и перспектив роста в карьере и бизнесе. 39% респондентов уверены, что в Москве легче пробиться во власть и стать влиятельной личностью.

38% отмечают, что Москва интересный город, где можно проводить досуг. 44% респондентов уверенно заявили, что строить бизнес можно одинаково успешно, как в столице, так и в других городах. Об этом говорится в пресс-релизе ВЦИОМ, который есть в распоряжении kp.ru.