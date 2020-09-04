Минобороны Белоруссии заявило о попытке неконституционной смены власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что деструктивные силы на территории республики, подгоняемые руководством иностранных государств, совершили попытку неконституционным путём сменить власть в стране. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Белоруссии.

- Разнообразные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких стран, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, - заявил Виктор Хренин.

Министр обороны отметил, что с помощью слаженных действий органов государственного управления Белоруссии удалось спасти от беззакония и произвола.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент республики Александр Лукашенко после встречи с Советом Безопасности поручил усилить охрану границы, чтобы не пустить «боевиков и оружие». Он также поручил министерству обороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польшу и Литву.