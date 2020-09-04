Российскую вакцину от коронавируса могут начать производить в Индии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центром производства первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции от российских разработчиков "Спутник V" может стать Индия, которая сможет производить препарат для себя и других государства. Об этом в пятницу, 4 сентября, рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время онлайн-брифинга.

- Индия, возможно, будет центром производства российской вакцины не только для себя, но и для иных стран. Сейчас все производственные мощности в России будут задействованы для производства вакцины исключительно для наших нужд, для поставок за границу фонд ведет переговоры с другими странами, - объяснил Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, фонд в настоящее время видит заинтересованной в российской вакцине от 40 государства, в том числе по закупке препарата, но производственные мощности являются серьезным ограничением.

Напомним, что большими партия «Спутник V», прошедший успешные испытания и доказавший свою эффективность и безопасность, будет производиться уже в этом месяцев, а на максимальные объемы Россия выйдет в ноябре-декабре. Министерство здравоохранение уже сообщило, кто войдут в приоритетные группы по вакцинации.