Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ответ властей ФРГ по ситуации с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального до сих пор не поступил в РФ из-за позиции германского МИД. Берлин обещал передать информацию в скором времени, сообщил глава внешнеполитического ведомства в пятницу, 4 сентября.

- Сегодня мы спрашивали, планирует ли госпожа Меркель, которая уже двое суток как обвиняет нас якобы в отравлении пациента, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ министерства юстиции ФРГ на запрос генеральной прокуратуры поступил. Мы до сих пор не имеем никакой информации по Навальному от Берлина. Ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ, - объяснил Сергей Лавров во время пресс-конференции.

Министр добавил, что России нечего скрывать по ситуации с Алексеем Навальным.

Напомним, правительство Германии недавно заявило, что одна из немецких лабораторий обнаружила в организме пациента следы яда из группы «Новичок». При этом никаких конкретных доказательств такого громкого заявления кабмин ФРГ так и не предоставил.

Чуть позже ситуацию весьма жестко прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова: она подчеркнула, что политики не должны отнимать работу у медиков, а Россия ждет доказательств «отравления» Навального со всеми сопутствующими документами и анализами.