Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию Фото: REUTERS

Экс-кандидаты в белорусские президенты Светлана Тихановская в пятницу, 4 сентября, обратилась к Организация Объединённых Нации с просьбой направить в Белоруссию мониторинговую миссию.

- Мы призываем ООН безотлагательно направить в республику мониторинговую миссию, чтобы специалисты зафиксировали ситуацию «на земле», - сказала Светлана Тихановская в ходе своего выступления на неформальной встрече Совета Безопасности всемирной организации.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии также заявила о требовании оппозиции немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северенца, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского, Миколу Статкевича и других.

- Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных, деспотично удерживаемы и прекратить запугивание членов президиума Координационного совета оппозиции республики, - добавила Светлана Тихановская.