В Белоруссии обнародуют записи перехваченного разговора Польши и Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии в скором времени опубликую запись тайных телефонных переговоров между властями Польши и Германии о ситуации с Алексеем Навальным, который смогли перехватить спецслужбы республики.

Данные опубликую в эфире вечерних новостей на белорусском телевидении в пятницу, 4 сентября, в 21:00 на телеканале «Беларусь 24». Об этом сообщил близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Как ранее писал сайт kp.ru, белорусский президент Александр Лукашенко накануне заявил российского премьер-министру Михаилу Мишустину, что Минск перехватил тайные переговоры Польши и Германии. Запись телефонного разговора, по словам белорусского главы, доказывает, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про «отравление» российского блогера и оппозиционера Алексея Навального сфальсифицированы. Все материалы Белоруссия обещала передать Москве в ближайшее время.