Лионель Месси заявил, что останется в «Барселоне» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси заявил, что остается в испанском футбольном клубе «Барселоне». Об этом спортсмен в пятницу, 4 сентября, рассказал в интервью сайту Goal.

- Я был уверен, что могу уйти, президент Хосеп Бартомеу постоянно утверждал, что в конце этого сезона я смогу решить, остаться мне или нет. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, однако после этого числа мы решили продолжить чемпионат Испании во время этой ужасной пандемии коронавирусной инфекции, и эта эпидемия изменила весь сезона, - сказал Лионель Месси.

Футболист отметил, что именно по этой причине ему придется остаться в клубе: президент заявил, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размер 700 миллионов евро.

Как ранее писал сайт kp.ru, аргентинский форвард объявил, что готов разорвать контракт с командой, в конце августа этого года. Месси захотел воспользоваться опцией в контракте, по которой можно в одностороннем порядке разорвать соглашение строго по окончании сезона