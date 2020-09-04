Сайт МВД Белоруссии подвергся хакерской атаке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный сайт министерства внутренних дел Белоруссии по техническим причинам не работает. Как сообщили представители ведомства в своем Telegram-канале, не исключена возможность хакерской атаки.

Кроме того, хакеры попытались внедрить вирусы, которые блокируют или вносят изменения в работу некоторых информационных ресурсов МВД республики.

- Просим граждан страны отнестись с пониманием, если некоторые административные процедуры, по которым они обращались в органы внутренних дел и МВД в частности, могут быть выполнены несвоевременно. Сайт не работает по техническим причинам, возможно, это хакерская атака, - написали представители ведомства.

В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем.

Местное издание tut.by в своем Telegram-канале добавило, что сбои на официальном интернет-портале министерства внутренних дел Белоруссии наблюдаются уже почти целые сутки.