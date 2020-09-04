Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После потери сознания на Гран-при Москвы Павел Свешников, российский велогонщик умер Павел Свешников, российский велогонщик. Спортсмену было 22 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава российской Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов.

- Он упал на вираже, его отнесли на носилках. Подъезжали врачи из реанимации, но спасти его не смогли. Я видел, что он был на вираже наверху, скорости у него не было, подумал, что сейчас упадет. Так и произошло: вероятнее всего, стало плохо. Потерял сознание на велосипеде, почему он и упал, - объяснил президент Федерации.

Он отметил, что велогонщику пыталась помочь бригада «скорой», которая была на соревнованиях: врачи вынесли спортсмена на парковку, куда через 10-15 минут подъехала реанимация. Помочь Свешникову пытались на месте.

- Врачи ничего не сказали, они вышли и стали спрашивать сведения. Сейчас ждут полицию, чтобы все это оформлять, - добавил Вячеслав Екимов.

Федерация велосипедного спорта РФ выразила свои соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.

Павел Свешников на российском чемпионате по велоспорту на треке два года назад занял второе место в мэдисоне, на Кубке России в прошлом году стал победителем в гонке по очкам.