Пенсионерка скинула 28 килограммов и раскрыла свой секрет похудения Фото: Евгения ГУСЕВА

71-летняя Мэри Карни из американского штата Южная Каролина поделилась своим секретом успешного похудения. Благодаря ее стараниям и некоторым правилам пенсионерка избавилась от 28 килограммов лишнего.

Достичь желанного результата пожилая женщина смогла всего за полгода, сообщает издание Today. По словам Мэри, раньше она всю жизнь чувствовала себя неуютно из-за своего "груза".

Американка поделилась тремя простыми правилами, которые помогли ей достичь цели. Женщина пояснила, что для похудения нужно найти мотивацию. Из-за лишнего веса она, по ее словам, не могла проводить время с семьей: не было ни сил, ни выносливости, ни радости от вида своего тела.

Карни также призвала использовать индивидуальный план тренировок, в зависимости от состояния здоровья, и питаться согласно грамотно составленному рациону. Именно эти три пункта и привели пенсионерку в 71 год к победе над лишними килограммами.