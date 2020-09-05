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Мужчина умер через пять минут после поцелуя невесты

Неудачная затея друзей обернулась трагедией
Юлия КЕКОВА
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Мужчина умер через пять минут после поцелуя невесты

Мужчина умер через пять минут после поцелуя невесты

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бизнесмен из Бразилии умер всего спустя пять минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки.

Пара сделала совместное фото, на котором был запечатлен их поцелуй, после чего мужчина отправился купаться в водоем с друзьями. Об этом сообщает G1.

По словам его невесты, предприниматель и еще несколько его знакомых затеяли соревнование. Суть заключалась в том, чтобы выяснить, кто же из них сможет быстрее всех доплыть до другого берега реки в Сан-Паулу.

- Примерно в середине гонки он неожиданно скрылся под водой, - вспоминает девушка.

На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, однако спустя полтора часа поисков водолазы извлекли из воды тело мужчины.

Известно, что до этих трагических событий пара планировала сыграть свадьбу в мае. В сентябре этого года они планировали отметить двухлетнюю годовщину отношений.