Лукашенко: Экономика - главная задача и проблема Белоруссии

Президент республики отметил, что отношения с Россией дают положительный результат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На совещании в Минске 5 сентября президент Александр Лукашенко рассказал о главной проблеме Белоруссии и положительных результатах дружбы с Россией.

«Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране», — заявил глава государства, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что власти немало сделали в последнее время, «чтобы нормально функционировала экономика».

Глава Белоруссии добавил, что межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности «дают положительный результат» для белорусской экономики» и подчеркнул, что не считает нынешнюю ситуацию в стране сложной.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО. Он отметил отсутствие необходимости в навязывании Белоруссии посреднических услуг со стороны Запада.