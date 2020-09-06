Биолог оценил эффективность жесткого карантина и масок против коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из ведущих мировых исследователей, профессор Центра наук о жизни Сколтеха и руководитель лаборатории молекулярной эволюции Института проблем передачи информации (ИППИ РАН) Георгий Базыкин в интервью kp.ru оценил эффективность жесткого карантина и защитных масок против коронавируса.

По его словам, в отсутствие вакцины необходимо продолжать пытаться замедлить распространение covid-19 среди населения.

- Ни о каком серьезном коллективном иммунитете пока речь не идет, коронавирусом переболела лишь небольшая часть населения планеты. В России официально зарегистрирован миллион случаев. Допустим, что с учетом недооценки (не все обращаются к врачу и т.д.) в реальности может быть всего три, пять, десять миллионов переболевших, - объяснил эксперт.

Новость дополняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Коронавирус не станет добрее к людям": биолог рассказал, как меняется новая инфекция

Один из ведущих мировых исследователей в интервью kp.ru развенчал главные мифы о ковиде и рассказал, что нас ждет дальше