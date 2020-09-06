В России завершили работу над планом по восстановлению экономики Фото: Александр КОЦ

Работа специалистов над планом по восстановлению экономики России уже завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре. об этом заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

- План восстановления экономики уже закончен. Его необходимо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, осталось внести небольшие штрихи, - рассказал Белоусов ТАСС.

По словам первого вице-премьера, первоначальный проект нацплана восстановления экономики был представлен президенту еще в начале июня текущего года. Документ был принят за основу, после этого началась тщательная доработка документа.

Напомним, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что реализация национального плана по вопросам восстановления экономики России уже происходит, причем протекает этот процесс одновременно с антикризисным пакетом мер.