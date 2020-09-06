Экс-адвокат Трампа рассказал, что президент США восхищается стилем управления Путина Фото: REUTERS

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн в своих новых мемуарах утверждает, что американский лидер Дональд Трамп восхищается стилем управления российского коллеги Владимира Путина.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении копии книги воспоминаний Коэна «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», Главу Белого дома экс-адвокат называет «мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом».

По его словам, американскому президенту нравилось в российском коллеге только то, что тот «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией», по сути, как Трамп управлял Trump Organization

Кроме того, Коэн заявляет, что в период предвыборной кампании в США в 2016 года Трамп ошибочно считал Путина «богатейшим человеком в мире», а глава Белого дома, по словам его бывшего адвоката, очень ценит деньги.

Согласно версии Коэна, американский лидер даже планировал подарить российскому президенту апартаменты в «башне Трампа» (Trump Tower), которую он хотел построить в Москве, для того чтобы «подлизаться к Путину».