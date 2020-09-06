Многоразовый космический аппарат Китая успешно вернулся на Землю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После двух дней полетов на Землю вернулся китайский «экспериментальный космический корабль многоразового использования». Он успешно приземлился на заданной площадке в воскресенье, 6 сентября.

Об удачном эксперименте сообщает агентство Синьхуа, которое отмечает, что Пекин сделал прорыв в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.

«Полный успех этого эксперимента знаменует собой важный прорыв в китайских технологических исследованиях космических аппаратов многократного использования, которые обеспечат более удобный и дешевый путь к мировому освоению космоса», - отмечает издание

Аппарат, запущенный в космос в минувшую пятницу, 4 сентября, с космодрома Цзюцюань, предназначен «для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса».