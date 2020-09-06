В Минске проходит несанкционированная акция протеста

В Минске начался Марш солидарности Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Минске во время акции 6 сентября перекрыли шесть станций метро, поэтому большинство протестующих собрались около площади Независимости только в 14:40, хотя Марш солидарности был запланирован на 14:00, сообщил с места событий корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин

- К площади силовики не подпустили даже близко, дождались, пока три колонны сольются в одну толпу. Люди постояли, покричали и отправились к стеле. Точное число протестующих определить сложно, предположу, что несколько больше чем в прошлое воскресенье, - рассказал также Дмитрий Стешин.

В МВД Беларуси сообщили, что задержаны уже около десяти человек, передаёт "Sputnik Беларусь". Также сообщается, что силовики с утра заблокировали главные площади Минска и перекрыли проспекты города для движения протестующих.