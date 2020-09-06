Шойгу: НАТО регулярно тренируется, имитируя ракетные удары по российской территории

Шойгу заявил об активизации разведывательной авиации НАТО у границ России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что авиация стран НАТО регулярно совершает полёты, имитируя нанесение ракетных ударов по территории России.

- Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов, - рассказал глава Минобороны в интервью телеканалу "Россия-24".

Сайт KP.ru сообщал о приближениях иностранных самолётов к границе России 28 августа. Стратегический бомбардировщик США В-52Н подошёл к границе над Чёрным морем, а над Балтийским морем воздушную границу страны попытались нарушить разведчики "Гольфстрим" ВВС Швеции, "Челленджер" ВВС Дании и RC-135 ВВС США. Во всех случаях для перехвата поднимались в воздух российские истребители Су-27.