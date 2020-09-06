Глава Иркутской области Игорь Кобзев объявил год Байкала

Игорь Кобзев объявил 2021 год Годом Байкала. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев объявил следующий 2021 год Годом Байкала. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона сообщил на празднике, посвященном самому глубоководному озеру в мире.

В воскресенье, 6 сентября в Приангарье отмечают День Байкала. В честь этого события в Иркутске на острове Юность прошел фестиваль с участием экологов, активистов и творческих коллективов. Поздравить жителей области с праздником приехал врио губернатора Игорь Кобзев. В приветственном слове он предложил объявить 2021 год в Иркутской области Годом Байкала, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Глава региона рассказал, что дал поручение областному правительству разработать план мероприятий. В нем будут учтены все направления деятельности по сохранению уникального озера и территории вокруг него.

- Сегодня все общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам дальше развивать деятельность по защите территории возле озера Байкал. Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо. И сегодня нужно поставить восклицательный знак после слов: «Пора прекратить губить Байкал!», - подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, решение объявить 6 сентября Днем Байкала было принято Законодательным собранием Иркутской области 20 лет назад. С 1999 года этот день входит в перечень государственных праздников России.