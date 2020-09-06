Медики в Канаде предупредили о вспышке новой опасной болезни

Уже шесть человек заражены болезнью легионеров, распространившейся через водопровод Фото: REUTERS

Жителей канадского города Нью-Вестминстер предупредили о серии случаев заражения "болезнью легионеров" в общине. Региональное управление здравоохранения сообщает, что заболели уже шесть человек, и медработники смогли сузить источник болезни до центра города - района набережной Нью-Вестминстера.

Госпитализированы уже два человека, сообщает Globalnews.

В управлении здравоохранения также призвали обратиться за медицинской помощью всех, кто испытывает похожие на пневмонию симптомы, а также всех, кто был в Нью-Вестминстере в течение последних 19 дней.

Болезнь легионеров вызвана естественными бактериями, существующими в окружающей среде, которые могут распространяться по системам водоснабжения. Заразиться ей можно, вдохнув мелкие капли заражённой бактериями воды. Однако представители системы здравоохранения канадского региона отмечают, что болезнь развивается у малого числа людей.