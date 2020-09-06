Глава МИД Германии заявил, что Берлин давно дал добро на запрос России по Навальному

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что обследование Навального продолжается, появляются новые данные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия давно дала добро на удовлетворение запроса России по Навальному, но обследование ещё продолжается, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он также добавил, что нет причин не удовлетворить правовой запрос России.

Кроме того, Маас отметил, что информацию уже можно передать, но процесс займёт много времени, поскольку появляются новые данные.

Министр также заявил, что вопрос о передаче личных данных может решать только их обладатель, и добавил, что обсудить это также следует с медицинскими работниками клиники "Шарите", сейчас находится Навальный.

- В результатах исследований речь идет о личных данных, разрешение (на передачу) должен дать тот, кому они принадлежат, - заявил глава немецкого МИДа в беседе с ARD, не уточнив, кто именно может выступить в такой роли, пока политик остаётся без сознания.