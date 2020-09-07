Попова: С 3 сентября проводятся исследования воды и пищи на наличие коронавируса

Наличие иммунитета к коронавирусу в разных регионах России колеблется от 4% до 50% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 3 сентября в России проводятся Исследования на наличие коронавируса в воде и пище.

При исследовании циркуляции COVID-19 в окружающей среде используется методика центра «Вектор». Изучаются питьевая и сточная вода, а также пищевые продукты.

«Если сначала у нас было семь субъектов, то с 3 сентября уже все субъекты РФ проводят эти исследования», - сказала Попова.

Ранее Анна Попова заявляла, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде. Согласно проведенным исследованиям, его мгновенно убивает кипячение. На поверхности вирус сохраняется до 48 часов.

Она подчеркнула, что наличие иммунитета к коронавирусу в разных субъектах России колеблется от 4% до 50%, сообщает ТАСС.

Попова также отметила, что до 3 сентября исследования воды и пищи на наличие в них коронавируса проводились в Республике Крым, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Саратовской, Новосибирской, Ростовской областях и Республике Татарстан.

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил, что ученые центра Гамалеи стали первыми, кто зарегистрировал вакцину от коронавируса в мире. На данный момент Россия является четвертой страной по количеству заболевших в мире.