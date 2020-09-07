Песков: Необходимо проверить информацию о россиянах, получивших "золотые паспорта" Кипра

Дмитрий Песков заявил, что данные кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" нужно проверять Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикация кипрского издания Politis о россиянах, получивших "золотые паспорта" Кипра, необходимо дополнительно проверить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что ограничения по закону о государственной службе распространяются далеко не на все должности в государственных корпорациях.

Песков также подчеркнул, что публикация не является официальными данными властей Республики Кипр.

- Это же газетная публикация, мы не можем её рассматривать как факт, - объяснил Песков.