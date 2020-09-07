Сократит ли перенесенный коронавирус продолжительность жизни, объяснил профессор

Медики сейчас ищут, чем лечить постковидный синдром. И говорят, что это может быть достаточно «тяжелая» терапия Фото: Иван МАКЕЕВ

Для некоторых переболевших ковид не проходит бесследно. Об этом рассказал kp.ru Председатель Московского городского научного общества терапевтов, д.м. н. профессор Павел Воробьев.

По словам профессора, после перенесенного ковида может страдать нервная система человека. И именно наши, российские ученые подробно изучили так называемый «постковидный синдром». При этом врачи «нередко лечат отдельные проявления этого состояния или вообще отправляют больных «к психотерапевту». Мол, это у вас все от нервов. Не понимая, насколько они попадают в точку: действительно от нервов. Вот только психиатрия тут непричем», - говорит Павел Воробьев.

Профессор назвал тревожные симптомы.

Скачки температуры: то 35 градусов, а то 37,3. Нарушение центра терморегуляции в головном мозге.

Может начать «скакать» давление . Плюс сердцебиения, ощущаемые нарушения ритма, чувство замирания сердца. Внезапные приступы одышки без признаков бронхиальной астмы, зевота, чувство нехватки воздуха – нарушение регуляции дыхательной системы. Исчезновение аппетита, нарушения прохождения пищи, чередование запоров и немотивированных поносов – нарушение функции кишечника.

При этом профессор подчеркнул, что на продолжительность жизни осложнения, скорее всего, не повлияют. А вот на ее качество — да.

Медики сейчас ищут, чем лечить постковидный синдром. И говорят, что это может быть достаточно «тяжелая» терапия.

Применяют прямые антикоагулянты, которые используются для профилактики инсультов и инфарктов. Гормоны. Возможно, будут использовать и плазмаферез.

Пока же эффективного метода лечения постковидного синдрома нет.

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