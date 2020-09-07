Эксперт рассказал, будет ли проходить массовая вакцинация в России

Россия имеет все шансы победить коронавирус к следующему лету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, будет ли проходить массовая вакцинация в России так же, как при гриппе.

Он отметил, что даже в пик обострения осенних инфекций не все идут делать прививку, именно поэтому не стоит ожидать сознательного желания у граждан вакцинироваться от коронавируса.

«Хотя вакцинация могла бы приблизить максимально срок победы – это, как заявляется, лето 21-го года. Конечно, это только при учете формирования достаточной иммунной прослойки населения. С моей точки зрения это очень оптимистические прогнозы, потому что у нас прививка – дело добровольное. И не все готовы»,- сказал Ачкасов.

Он отметил, что люди, переболевшие коронавирусом, не имеют гарантий получить мощный, противостоящий инфекции иммунитет.

«Только у 50% людей вырабатываются вируснейтрализующие антитела при коронавирусной инфекции. Это совсем новые данные венских и российских ученых. Конечно, совсем по-другому протекает формирование иммунитета после вакцинации, тут нельзя проводить параллели, поэтому мы имеем большие надежды на вакцинацию», - подчеркнул эксперт.

Президент Российского медицинского общества подчеркнул, что при выполнении всех рекомендаций есть шанс к 2021 году собрать эту достаточную прослойку людей, переболевших коронавирусом, и тем самым победить инфекцию в стране.