"Бабье лето" - на паузу: Похолодание ожидается в Москве и по области

С запада в Москву придет атмосферный циклон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, какая погода в ближайшее время ждет жителей Москвы и области, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что начало осени было весьма теплым и временами аномальным, но к столице с запада приближается атмосферный фронт, который принесет с собой порывистый ветер и дожди.

«Облаков становится больше. Вечером местами начнутся дожди, а момент прохождения самого холодного фронта ожидается уже в утренние часы вторника. Погода будет облачная, будут идти дожди, местами сильные. И если ночь еще относительно теплая – 14-16 градусов будет в Москве, то днем всего лишь +15-+17 градусов. Такое достаточно резкое понижение температуры на 7-9 градусов за сутки ждет жителей всей центральной части европейской России», - отметил Леус.

Он отметил, что понижению температуры добавится плотный западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Синоптик подчеркнул, что такая погода ожидает и центральную часть России до конца рабочей недели. По ночам станет холоднее – от 6 до 11 градусов тепла.

По словам Леуса, к выходным погода может улучшиться, дожди прекратятся и выглянет солнце, по ночам будет около +8 - +11 градусов, а днем температура будет достигать двадцатиградусной отметки, и начнется вторая «серия бабьего лета».