Лавров встретился с Асадом во время визита в Сирию Фото: REUTERS

В понедельник, 7 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров впервые за восемь лет прибыл в столицу Сирии, где встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Во время пресс-конференции по итогам визита в Дамаск глава ведомства сообщил, что все очаги террористов, который сохранились на территории Сирии, ликвидируются и будут уничтожены в ближайшее время.

Во время переговоров российская и сирийская стороны констатировали установление относительного спокойствия в арабской республике.

- Сегодня мы подробно обсуждали ситуацию на земле. В Сирии сейчас установилось относительное спокойствие и нужно работать над консолидацией этой тенденции. Однако стабилизация внутри арабского государства не всем по нутру, из-за чего некоторые внешние игроки пытаются подогревать сепаратистские тенденции в республике и использовать односторонние нелегитимные меры, нацеленные на экономическое удушение государства, - отметил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что стороны подтвердили приверженность суверенитету, территориальной целостности, политической независимости Сирии, а также то, что сирийцы, согласно резолюции Совета Безопасности, должны сами решать свою судьбу. Россия при этом будет последовательно добиваться уважения и воплощения в жизнь права народа Сирии на самоопределение.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда исходит из незыблемости территориальной целостности и суверенитета всех стран.

Напомним, что Гражданская война в Сирии началась более девяти лет назад. Сейчас официальные власти арабской республики контролируют 70-90 процентов территории государства. При этом до начала операции российских ВКС по просьбе сирийского правительства в 2015 году, данный показатель оставался на отметке в 18 процентов.