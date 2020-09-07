Умер Сергей Колтаков, советский и российский актёр. Фото: кадр из фильма, Instagram Семена Слепакова

На 65 году жизни умер Сергей Колтаков, советский и российский актёр. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил артист Семен Слепаков на своей странице в социальной сети Instagram.

- Сергеи Михайлович Колтаков, гениальный артист и потрясающий человек, умер. Он бы тонким, умным, талантливым, бесстрашным, имел великолепное чувство юмора. Прощайте, Сергеи Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать, - написал Семен Слепаков. Причина смерти актера не уточнятся.

Советский и российский актёр Сергей Колтаков родился зимой 1955 года. Он окончил актерский факультет ГИТИС, на киноэкранах дебютировал в 1981 году, снявшись в мелодраме Глеба Панфилова «Валентина». Успех актеру принесла его роли в «Соучастниках», чуть позже он прославился ролью прокурора в «Мама, не горюй».

Сергей Колтаков также снимался в таких картинах, как «Зеркало для героя» режиссера Владимира Хотиненко, «Искусство жить в Одессе», снятом Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, «Армавир» Вадима Абдрашитова и многих других.