Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор по делу о крушении самолета главы Total

Самолет Falcon 50EX разбился в аэропорту Внуково в ночь на 21 октября 2014 года Фото: REUTERS

Во вторник, 8 сентября, Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор, вынесенный по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери в аэропорту «Внуково».

Речь идет о приговоре руководителю полетов московского аэропорта Роману Дунаеву, а также двум авиадиспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой, которых суд признал виновными по ч. 3 ст. 263 УК России: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В июле они были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до шести лет с отбыванием в колонии-поселении.

«Мосгорсуд 8 сентября в 10:00 мск рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Солнцевского районного суда Москвы», - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 21 октября 2014 года небольшой частный самолет Falcon 50EX разбился в аэропорту Внуково, столкнувшись при взлете со снегоуборочной машиной. Погибли все, кто находился на борту: два пилота, стюардесса и единственный пассажир – глава французской нефтяной компании Total.