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Турция призвала Саудовскую Аравию сотрудничать в расследовании убийства журналиста Хашогги

Приговор виновным объявили 7 сентября
Ася КУЗНЕЦОВА
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Турция не удовлетворена итогами суда по убийству Джамаля Хашогги

Турция не удовлетворена итогами суда по убийству Джамаля Хашогги

Фото: REUTERS

Власти Турции заявили, что не удовлетворены приговором виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашшоги, который вынесли в Саудовской Аравии в понедельник, 7 сентября.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что вердикт убийцам "не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества".

- Мы настоятельно призываем саудовские власти сотрудничать с продолжающимся в Турции расследованием убийства, - сказано в сообщении политика в его Twitter.