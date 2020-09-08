Турция призвала Саудовскую Аравию сотрудничать в расследовании убийства журналиста Хашогги

Турция не удовлетворена итогами суда по убийству Джамаля Хашогги Фото: REUTERS

Власти Турции заявили, что не удовлетворены приговором виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашшоги, который вынесли в Саудовской Аравии в понедельник, 7 сентября.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что вердикт убийцам "не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества".

- Мы настоятельно призываем саудовские власти сотрудничать с продолжающимся в Турции расследованием убийства, - сказано в сообщении политика в его Twitter.