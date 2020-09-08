ВЦИОМ: дистанционное обучение поддержали всего 4% россиян

ВЦИОМ: большинство родителей школьников выступают за очный формат обучения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

C 1 сентября почти все российские школьники вновь сели за парты и вернулись к очному обучению. Эксперты ВЦИОМ опросили родителей учеников и выяснили, как они к этому относятся.

Оказалось, что безграмотности детей родители боятся гораздо больше, чем пандемии. 93% из них поддержали возвращение к традиционному формату. Они объяснили это тем, что очное образование дает детям общение и социализацию (30%), лучшее качество образования (20%), больше знаний (17%), а также прямой контакт с учителем (16%).

Обратного мнения придерживаются только четыре процента респондентов. Они считают, что дистанционный формат обучения сейчас гораздо безопаснее. Объясняют это тем, что дома меньше вероятность заразиться коронавирусом (69%), больше контроля и дисциплины (17%) или такой формат им просто больше нравится (12%).

Что касается санитарных норм, то 76% родителей уверены, что школы могут их обеспечить. 15% же в это не верят.