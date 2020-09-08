Досрочное освобождение Ефремова возможно только после отбытия половины наказания

Михаил Ефремов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Досрочное освобождение актера Михаила Ефремова, которого приговорили к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП, возможно только после отбытия половины наказания. Об этом сообщил правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«При совершении тяжких преступлений, к которым также относится и ч. 4 ст. 264 УК РФ, УДО может быть назначено после отбытия не менее половины срока наказания», - пояснил он.

По его словам, суд скорее всего удовлетворит ходатайство о досрочном освобождении, в случае примерного поведения Ефремова, а также участия в общественной жизни исправительного учреждения, и возмещения ущерба потерпевшему

Напомним, суд Москвы приговорил актера к реальному сроку в восемь лет тюрьмы, потому артиста прямо из зала суда отправили в СИЗО. Актеру зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом - находиться в колонии ему теперь осталось 7 лет и 10,5 месяцев. Кроме того, суд взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова. Как писал сайт kp.ru, актер слушал приговор, шатаясь, держался за стол.