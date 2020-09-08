При обрушении шахты в Пакистане погибли 19 человек Фото: REUTERS

На северо-западе Пакистана в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва произошло обрушение шахты по добыче мрамора.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 19 рабочих, еще шесть человек получили ранения, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Несколько граждан по-прежнему остаются под завалами. Об этом 8 сентября сообщает телеканал Geo.tv.

По словам заместителя комиссара местной полиции, общее число жертв обрушения может увеличиться. До момента ЧП на шахтах присутствовали около 40-50 человек.

Тем временем, по данным газеты Dawn, под завалами могут оставаться по меньшей мере еще пять человек. на данный момент к операции по спасению рабочих привлечены спецтехника и спасатели. Из-за именно могло произойти обрушение, пока не уточняется. В этом вопросе предстоит разбираться специалистам.