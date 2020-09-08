Экономист-аграрий объяснила, стоит ли действительно ждать подорожания подсолнечного масла

В этом году эксперты планируют низкий урожай подсолнечника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист -аграрий, доцент Всероссийского научно-исследовательский института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве Светлана Сушенцова объяснила, стоит ли ждать подорожания подсолнечного масла в этом году. Специалист призвала не торопиться с прогнозами, так как уборка подсолнечника только началась.

Все новости о низких сборах - это предварительные данные и неправильно судить по ним о показателях всей страны.

- Семечки еще только начали убирать. Данные о неурожае семечек пока прогнозные,- комментирует телеканалу «360» Сушенцова.

Тем не менее, специалист признает, что есть поля, где культура «выглядит неважно».

Если прогнозы подтвердятся и урожай действительно будет плохим, то подорожания не избежать, но в цене подсолнечного масла учтено не только сырье, но и многие иные затраты.

- Подсолнечное масло, особенно рафинированное, имеет высокий срок хранения», — заявила экономист. Поэтому увеличение цен еще зависит и от того, сколько на складе осталось готового масла. Но, скорее всего, подорожание будет из-за внешних факторов, - предполагает экономист.

Еще к росту цен может привести ажиотажный спрос, если люди не будут скупать масло, опасаясь подорожания, то оно пройдет незаметно, пишет газета "Известия".