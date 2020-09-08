Рекордные показатели: за четыре дня свой ВИЧ-статус узнали более 1200 жителей Тывы

Фото: Минздрав России

Жители Республики Тыва приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в 5 городах региона: Кызыле, Ак-Довураке, Каа-Хеме, Чадане, Шагонаре. За четыре дня свой ВИЧ-статус узнали более 1200 человек! А за два с половиной месяца мобильные пункты тестирования посетили уже 24 региона. Впереди еще 21. Всего в акции примут участие 216 населенных пунктов 45 регионов России.

Фото: Минздрав России

Акция включает не только бесплатное, анонимное тестирование всех желающих, но и обучающие семинары для врачей первичного звена, целью которых является формирование настороженности по отношению к распространению вируса иммунодефицита человека. Здесь же, на семинарах, рассказывают о нюансах диалога с пациентом, в том случае, если его тест оказался положительным (что делать в этом случае см. Важно).

Как сказала директор Республиканского медицинского колледжа Саида Монгуш на закрытии этапа акции в республике Тыва «проект «Тест на ВИЧ: Экспедиция» объединяет многие города и регионы России, несет важную и полезную информацию в доступной форме». И.о. главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Римма Сарыг-Серен отметила высокий профессионализм и мастерство специалистов акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Что делать, если тест на ВИЧ оказался положительным

Где бы вы не делали тест на ВИЧ - в мобильных пунктах тестирования акции, или в районной поликлинике - всегда охватывает паника, если тест положительный. Положительный результат теста означает, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ. Чтобы поставить окончательный диагноз требуется дальнейшее обследование в центре СПИД. Если диагноз подтвердится, там же вам сразу назначат лечение.

Фото: Минздрав России

Принимая терапию и соблюдая рекомендации врача, с ВИЧ можно прожить долгую и счастливую жизнь. В России лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией осуществляется бесплатно.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Тестирование пройдет в Кемеровской области

С 10 по 14 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Кемеровской области: Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске. Тестирование занимает всего 15 минут. И проходит с соблюдением всех мер профилактики против коронавирусной инфекции.

Фото: Минздрав России

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru

Фото: Минздрав России

Фото: Минздрав России