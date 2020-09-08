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В Госавтоинспекции напомнили, какие санкции применяются к водителю в случае перевозки ребенка без детского удерживающего устройства

Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова стала гостем радио "Комсомольская правда"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как инспекторы Госавтоинспекции наказывают водителя, если выясняется, что он попал в ДТП в автомобиле, в котором перевозил ребенка без детского удерживающего устройства. Таким вопросом задался ведущий программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" Антон Челышев.

На этот вопрос ответила полковник полиции Ольга Позднякова – старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России.

"При установлении факта нарушения водителем правил перевозки ребенка (кроме организованной перевозки группы детей) он привлекается к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, что влечет наказание в виде наложения административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей; на должностных лиц - 25 тысяч рублей; на юридических лиц - 100 тысяч рублей", - сообщила гостья радио.

Она добавила, что если в ДТП пострадал ребенок – то на виновника происшествия, в зависимости от тяжести полученных ребенком травм, накладывается наказание в виде штрафа в размере от 2,5 до 25 тысяч рублей или лишения права управления ТС на срок от 1 до 2-х лет. По статье Уголовного кодекса наказание будет более суровым - ограничение свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 15 лет.

Видео: Как наказывают водителя, если выясняется, что он попал в ДТП в автомобиле, в котором перевозил ребенка без детского удерживающего устройства.

Автоновости