Почему дети-пешеходы становятся участниками ДТП, рассказали в Госавтоинспекции

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С начала 2020 года - за последние восемь месяцев - Госавтоинспекции сократились показатели аварийности с участием детей - количества ДТП. Число раненых и погибших детей за этот период составляет 10 884. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказала старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Ольга Позднякова.

"Количество ДТП сократилось на 18,5 %, число раненых детей – на 18,2% (11 885), число погибших детей – на 12,7% (338)", - сказала она в беседе с ведущим Антоном Челышевым и генеральным директором Экспертного центра «Движение без опасности» Вадимом Мельниковым.

Полковник полиции предположила, что такое снижение связано с предпринятыми карантинными мерами и проводимой работой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Водителям же за рулем все равно необходимо быть еще внимательнее, ведь в конечном счете за жизнь и здоровье своих детей отвечают именно они.

"В информационно-аналитических системах мы можем отлеживать статистику ДТП с детьми, совершенных по их собственной неосторожности. С начала года таких происшествий произошло больше 1,5 тысячи. По сравнению с прошлым годом, меньше почти на 1/5 (22,5%)", - сообщила Ольга Позднякова.

Почему дети пешеходы становятся участниками ДТП? Причины достаточно разные, считает полковник полиции.

"Прежде, всего, это несоблюдение правил безопасного поведения на дорогах, а именно - игнорирование запрещающих сигналов светофора, переход проезжей части вне пешеходных переходов. Что касается юных велосипедистов, как правило, это незнание правил поведения на дорогах для велосипедистов. А дети, передвигающиеся с использованием средств индивидуальной мобильности - сегвеев и самокатов - игнорируют правила перехода проезжей части и часто не спешиваются, пересекая проезжую часть. Можем сказать, что общее количество подобных происшествий сократилось на 3,8%. При этом 60 % ДТП с детьми-велосипедистами происходит по собственной неосторожности", - сказала гостья радио "Комсомольская правда".

Следует помнить, что велосипедистам всегда необходимо использовать средств пассивной защиты, в том числе, велошлемы. Заметим, что и всем, и велосипедистам, и пешеходам, и тем, кто передвигается на СИМ, например, на самокатах или сегвеях, также следует используют световозвращающие элементы.