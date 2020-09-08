Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве Фото: REUTERS

В российской столице за минувшие сутки умерли еще 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусною инфекцию. Общее число летальных исходов в Москве с начала пандемии достигло отметки в 4 933 человека. Об этом вечером 8 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, за один день на территории России врачи зафиксировали 5 099 новых случаев заражения, общее количество инфицированных уже превысило один миллион пациентов. За минувшие сутки смогли пройти успешный курс лечения и полностью вылечится от заболевания 6,7 тысячи человек, среди заболевших зарегистрированы 122 летальных исхода.

Напомним, что эпидемиолог министерства здравоохранения сообщил, что в России до сих пор не завершилась первая волна пандемии коронавирусной инфекции, поэтому говорить о второй волне пока что рано. Увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией специалист эксперт сезонным повышением заболеваемости.