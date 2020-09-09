В Шотландии археологи нашли руины города загадочного кельтского племени. На фото: вид с горы Трон Артура

Шотландские археологи нашли руины доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя Вотадинов. Древний населенный пункт обнаружили при работе на вершине горы Трон Артура в королевском парке Холируд, пишет издание Edinburghlive.

Эксперты предположили, что найденные стены являлись оборонительным сооружением, которое было построено влиятельным народом, проживающим на востоке Шотландии во времена Железного века, около трех тысяч лет назад. По словам археологов, когда-то в этом месте располагалось шумное и многолюдное поселение, хотя в настоящее время Трон Артура выглядит необитаемой возвышенностью.

Во время предыдущих раскопок специалисты также обнаружили стены из камня в 1,2 метра в высоту. Вероятнее всего, постройка защищала пик с одной стороны, а горы – с другой. Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством. В этом же районе когда-то процветала торговля.

Несмотря на пандемию и ограничения, этот год выдался на удивление плодотворным на археологические раскопки. Так, накануне, археологи откопали в Александрове дорогу XVIII века, а чуть ранее нашли доказательства того, что первые представители человеческого рода покинули Африку раньше, чем считалось.