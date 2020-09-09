Чрезмерная ухоженность - антитренд: эксперты объяснили, какая женщина сегодня считается красивой

Эксперты объяснили, какая женщина сегодня считается красивой Фото: Shutterstock

9 сентября отмечается Международный день красоты. За последние пятьдесят лет стандарты красоты претерпели много изменений. Например, в 60-е годы в России были популярны женщины в теле, с пышными волосами и в цветастых платьях. В 90-е самыми стильными считались худощавые девушки со стрижкой «под мальчика». В последнее десятилетие соцсети захватил образ идеальной девушки, с большими губами, прорисованными бровями, стройными бедрами и четким прессом.

А какой образ считается красивым сегодня? Эксперты сходятся во мнении, что инстакрасавицы – это антитренд.

- Никакого отношения к современной моде такие образы уже не имеют, — заявил в беседе с NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. - Сейчас в тренде естественность и индивидуальность. Красивую женщину от некрасивой отличает внутренняя харизма, которая читается во взгляде, улыбке, чертах лица.

Лисовец подчеркивает, что на Западе давно популярна естественность: на лицах мало макияжа, заметны морщины, губы своего размера. Модельная внешность и идеальные параметры актуальны только для подиума, в жизни все меньше женщин мучают себя диетами. Единственное, что никогда не перестанет быть актуальным – это разумное увлечение спортом.

- Россия всегда жила по своим законам, но думаю, что скоро и до нас дойдут новые веяния. Люди устали делать из себя тех, кем они не являются. Выглядеть идеально – это огромный труд, женщины захотели расслабиться, - рассуждает Владислав Лисовец.

Beauty-блогер Елена Крыгина соглашается со стилистом и добавляет в список современных стандартов красоты «эксклюзивность».

- Когда во внешности есть какая-то особенность, например, интересный прищур или родинка. Даже явные отклонения от стандарта будут интересными и красивыми, - рассуждает Елена Крыгина.

Кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова тоже поддерживает тренд на естественность и рассказывает, как это отражается на обществе.

Если в 90-е женщинам приходилось выживать, отсюда короткие стрижки и поджарые фигуры, то сейчас более благоприятный период. Пришла мода на материнство, многие становятся многодетными родителями. Мужчины на уровне инстинктов выбирают женщину, которая здорова и может выносить, выкормить потомство.

- Например, пышные волосы говорят о том, что женщина может согреть себя и ребёнка. Широкие бёдра указывают на общую фертильность. Модные платья с завышенной талией и намеком на предполагаемую беременность в этой же категории, - рассуждает Людмила Полянова

Тренд последних лет - быть холёным, хорошо одетым, но иметь морщины и выглядеть на свой возраст.