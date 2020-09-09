Ученые приостановили испытания вакцины AstraZeneca от коронавируса

Участница из Великобритании почувствовала недомагание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клинические испытания вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca приостановлены. У одной из участниц эксперимента появился нежелательный эффект, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя компании.

Вакцина AstraZeneca разрабатывается совместно со специалистами Оксфорда. В августе испытания перешли к третьей фазе в США. Ранее они были начаты в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

По поводу приостановки испытаний представитель компании сообщил, что в такому исходу привел «стандартный процесс проверки».

Специалист отметил, что AstraZeneca «работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний».

Как отмечает представитель, приостановка испытаний вакцины от коронавируса носит «рутинный характер» и в случаях возникновения проблемы необходима приостановка.

О том, что конкретно вызвало нежелательный эффект, ученые точно сказать не могут. Представитель уверенно заявляет, что участница из Великобритании, почувствовавшая недомогание, поправится.

Данный случай сказался и на других исследованиях вакцины AstraZeneca.