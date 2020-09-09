Летальность коронавируса в России в 17 раз превысила показатели сезонного гриппа

Россия сейчас находится на 51-м месте в мире по смертности от Covid на 100 тысяч населения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным летальность коронавируса в России составляет 1,7%, рассказал главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Он выступил с докладом на тему «Пандемия COVID-19. Первые уроки для России» на XII Всероссийский интернет-конгрессе по инфекционным болезням, организованном Центральным НИИ эпидемиологии.

Показатель летальности инфекции говорит о том, какое количество из заболевших погибает от COVID-19, пояснил эксперт. По словам Чуланова, Россия сейчас находится на 51-м месте в мире по смертности от Covid на 100 тысяч населения. По заболеваемости на те же 100 тыс. населения РФ занимает 44-е место.

Специалисты напоминают, что у сезонного гриппа, который также «заступает на вахту» в нашей стране, летальность составляет около 0,1%. Это значит, что по последним данным от коронавируса (летальность 1,7%) умирает в 17 раз больше заболевших, чем от сезонного гриппа.

По статистике 1 сентября число случаев COVID-19 в России превысило 1 млн. Количество случаев по данным на 9 сентября составляет 1 млн 041 тыс. 007. За весь период зафиксировано 18 135 летальных исходов. Выздоровело 856 458 человек.

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