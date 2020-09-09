МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Германии Гезу Андреас фон Гейру в связи с голословными обвинениями и ультиматумами в адрес Москвы в связи с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщили в МИД РФ.

Немецкому дипломату сообщили, что отказ Берлина передать имеющиеся медицинские данные по делу о Навальном будет воспринят как «грубая враждебная провокация» против Москвы, что чревато последствиями для двусторонних отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации.

В ведомстве отметили, что вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на немецкое правительство, а также его союзников по НАТО и Европейскому союзу.

Напомним, о вызове немецкого посла ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на то, что немецкой стороне «пора уже открывать карты», поскольку всем становится очевидно, что ФРГ «блефует, обслуживая грязную политическую возню».