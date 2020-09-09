ЕС потребовал от Сербии отказаться от военных учений с Белоруссией Фото: REUTERS

Евросоюз потребовал Белград отказаться от участия в военных учениях, которые должны состоятся с 10 по 15 сентября в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерство обороны Сербии, и заявили, что отказались от участия в любых военных учениях на ближайшие полгода, в том числе с ОДКБ и Россией.

«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС - ни с Востоком, ни с Западом», - приводит агентство Tanjug слова министра обороны Сербии Александара Вулина.

Как писал сайт kp.ru, российские и сербские военные должны приехать в Белоруссию на учения «Славянское братство – 2020», которые запланированы на 10 - 15 сентября.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в ходе белорусско - российско - сербских учений военные трех стран составят многонациональную тактическую группу и отработают действия по борьбе с терроризмом.