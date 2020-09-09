«Гнусное зрелище»: Пашаева обвини в разглашении адвокатской тайны в деле Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, нарушил сразу несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката, а также разгласил адвокатскую тайну, считает статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин.

«Еще мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь. Неуважение к коллегам, оппонентам и суду - все это противоречит ст. ст. 8, 15 того же Кодекса. Увидели признаки разглашения адвокатской тайны … гнусное зрелище», - написал он в блоге на «Эхо Москвы».

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия-Алания также признала нарушение Кодекса этики адвокатом Пашаевым

«Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката», - передает ТАСС сообщения источника в адвокатских кругах, который уточнил, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.

Напомним, ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что не доволен приговором по делу и работой адвоката, поэтому не позволит Пашаеву представлять его интересы в апелляции.

При этом сам адвокат назвал глупостью, что актер отказался от его услуг, а также заявил, что подал краткую жалобу на приговор и сейчас готовит расширенную.

Напомним, суд Москвы приговорил Ефремова к реальному сроку в восемь лет тюрьмы, и актера отправили в СИЗО прямо из зала суда.