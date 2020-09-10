Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч Фото: REUTERS

Жертвами коронавирусной инфекции за весь период распространения вируса на планете стали 900 079 человек. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Тем временем, вылечить от covid-19 врачам разных стран удалось 18 606 083 человека, общее число выявленных случаев заражения на планете увеличилось до 27 695 130.

Ранее сообщалось, что российские ученые первые в мире выяснили неизвестное до этого последствие коронавируса. По словам экспертов, это оказалось не повреждение легких - как все думали до этого, а поражений мозговой ткани: головной мозг, и периферическая нервная система, и - автономная, вегетативная.

- Я не могу с уверенностью сказать, что эти осложнения способны сократить жизнь человеку. Изменят в худшую сторону ее качество - это точно. Другое дело - больному плохо сейчас, и ему надо прожить эти несколько месяцев постковидного синдрома достойно, - объяснил kp.ru доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.