"Страны не будет": Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины

Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины Фото: REUTERS

Бывший депутат Рады Евгений Мураев считает, что Украине, как государству, может грозить прекращение существования.

По его словам, случиться это может в случае, если руководить страной продолжит действующий президент Владимир Зеленский. Об этом политик заявил в эфире телеканала "Наш", видео выпуска Мураев разместил на своем YouTube-канале.

- Страны не будет, земли не будет, ничего не будет, - высказался экс-нардеп.

Также экс-парламентарий отметил, что украинский лидер, находясь у власти, "не понимает, что творит".