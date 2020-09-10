Bloomberg сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии Фото: REUTERS

Кипр заблокировал принятие европейских санкций против Белоруссии, сообщает в четверг, 10 сентября, издание Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Журналисты издания сообщили, что средиземноморское государство не хочет соглашаться с предложенными странами Евросоюза ограничительными мерами в отношении Минска, поскольку пытается добиться включения в санкционные списки семи организаций из Турции. Турецкие компании участвовали в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра.

Отмечается, что для полного принятия мер против Белоруссии Евросоюзу необходимо одобрение санкций от 27 государств.

Как сообщал сайт kp.ru, Евросоюз не считает прошедшие в Белоруссии выборы главы государства справедливыми и отказывается признавать озвученные результаты голосования. Европейские лидера договорились о введении индивидуальных санкций «за применение насилия против протестующих и фальсификацию выборов». Так, в «черный список» Эстонии, Латвии и Литвы уже попали 30 чиновников из Белоруссии.